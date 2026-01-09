Zigaretten auf ihren Kindern ausgedrückt: Haftstrafe für Horror-Mutter

Eine 28-jährige Mutter wurde zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt.

Von Aleksandra Bakmaz Ravensburg - Weil sie Zigaretten auf ihren beiden kleinen Kinder ausgedrückt und ihnen viel zu wenig zu essen gegeben haben soll, ist eine 28-Jährige zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden.

Das Landgericht Ravensburg verurteilte die Mutter. © Felix Kästle/dpa Das Landgericht Ravensburg sprach sie in dem Berufungsprozess unter anderem der Misshandlung Schutzbefohlener schuldig. Die junge Mutter war schon im Januar 2025 vom Amtsgericht Biberach verurteilt worden. Angeklagt war sie unter anderem, weil sie ihren 2019 geborenen Sohn und ihre 2021 geborene Tochter in Ertingen (Landkreis Biberach) massiv vernachlässigt und mehrmals misshandelt haben soll. Sie soll ihre Kinder mit einem Handy und einem Verdampfer mehrmals geschlagen haben. Gerichtsprozesse Baden-Württemberg Nach Amokfahrt in Mannheim: Täter muss in Psychiatrie Die Kleinkinder sollen mit der Alleinerziehenden in einer dunklen Wohnung und zeitweise auch in einem Auto und Hotelzimmern gehaust haben.

Kinder waren der Mutter offenbar ausgeliefert

Die Mutter soll Zigaretten auf ihren Kindern ausgedrückt haben. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa Zu wenig Sonnenlicht habe das Sehvermögen der Kinder beeinträchtigt, so die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. Die Geschwister seien mit Wunden, Narben und Madenwürmern im November 2022 vom Jugendamt in Obhut genommen worden. Das damals rund eineinhalb Jahre alte Mädchen sei unterernährt gewesen. Die Mutter habe ihre Tochter quasi nur gestillt. Diese habe erst bei der Pflegemutter kauen und essen gelernt.

Die Mutter wies die Anschuldigungen von sich. Sie habe sich um ihre Kinder gekümmert und sicher keine Zigaretten auf ihnen ausgedrückt. "Glauben können wir der Angeklagten nicht, wenn sie sagt, sie war es nicht", sagte die Vorsitzende Richterin. Gerichtsprozesse Baden-Württemberg Beleidigung von Jugendoffizier: Ex-Schüler (19) wird verurteilt Ärzte stellten mehrere entsprechende Wunden auf den Körpern der Kinder fest. Beim zum Tatzeitpunkt dreijährigen Sohn seien es zehn gewesen, so die Staatsanwältin. Diese seien ihm über Monate hinweg verpasst worden. Bei der Tochter seien es mindestens zwei gewesen.

Mutter zeigte sich vor Gericht durchgehend gleichgültig