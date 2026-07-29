Zu siebt im Fünfsitzer: Vater räumt Vorwürfe nach Unfalltod seiner Kinder ein

Freiburg - Im Prozess um einen Verkehrsunfall mit drei Toten bei Freiburg vor rund einem Jahr hat der Angeklagte die Vorwürfe eingeräumt.

Der 47-Jährige steht vor Gericht, weil er bei einem Unfall mit drei Toten, darunter zwei Kinder, mutmaßlich betrunken am Steuer saß. © Magdalena Henkel/dpa

Es vergehe kein Tag, an dem seine Gedanken nicht um das Geschehene kreisten, hieß es in einer von dem Verteidiger verlesenen Erklärung des 47-Jährigen vor dem Amtsgericht Freiburg.

Weil er bei dem Unfall alkoholisiert gewesen sein soll, wirft die Staatsanwaltschaft ihm fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung sowie fahrlässige Körperverletzung vor.

Der Staatsanwaltschaft zufolge war der 47-Jährige am Abend des Unfalls Anfang Mai 2025 zuvor mit seinem 27 Jahre alten Neffen auf einer Geburtstagsfeier in Schallstadt nahe Freiburg gewesen. Dort sei er auf seine ehemalige 34 Jahre alte Lebensgefährtin und ihre vier Kinder getroffen, von denen drei seine leiblichen sind.

Die Kinder hätten darauf gedrängt, dass die Familie gemeinsam heim fährt, führte der Angeklagte aus. Dass er dem nachgegeben habe, verzeihe er sich bis heute nicht.