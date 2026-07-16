Mord an Dreifach-Mutter: Ehemann muss lebenslang ins Gefängnis

Landshut - Für den tödlichen Messerangriff auf seine Frau ist ein 45 Jahre alter Mann zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht Landshut sprach ihn des Mordes aus niedrigen Beweggründen schuldig.

Der 45-Jährige muss für die laut Richter "katastrophale Tat" lebenslang ins Gefängnis. © Armin Weigel/dpa

Zu Prozessbeginn hatte der Mann die Tat gestanden. Das Messer hatte er den Ermittlungen nach seinem Sohn aus der Hand gerissen, der seine Mutter verteidigen wollte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der vorsitzende Richter sprach von einer "katastrophalen Tat", die an Tragödie kaum zu überbieten sei.

Die drei Kinder des Paares hätten die Hölle erlebt, sie seien unmittelbar in das Tatgeschehen eingebunden gewesen.

Der Anklage nach waren die Söhne dabei, als der Vater die Mutter vor dem Wohnhaus in Wallersdorf im Landkreis Dingolfing-Landau attackierte.

Als die 39-Jährige davonlief, seien ihr die Kinder kurz gefolgt und dann zu Nachbarn geflüchtet. Die Söhne waren damals zwischen 6 und 15 Jahren alt.

Einige Häuser weiter hatte der Mann seine Frau eingeholt und niedergestochen. Als sie zusammensackte, verfing sich der Kragen ihrer Jacke in den Spitzen eines Gartenzaunes, so dass die Tote am Zaun hängen blieb.