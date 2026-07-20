Bei ICE-Fahrt: Axtangriff im Wahn! 21-Jähriger muss in Psychiatrie bleiben

Regensburg - Weil er vor gut einem Jahr im Wahn mehrere Reisende in einem ICE mit einer Axt angegriffen hat , ist für einen 21-Jährigen die weitere Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet worden.

Die Polizei und Spurensicherung ermitteln in einem ICE, in dem ein Mann in Niederbayern mehrere Passagiere angegriffen hat. © Armin Weigel/dpa

Der Syrer sei aufgrund einer Erkrankung schuldunfähig, sagte die Vorsitzende Richterin nach der Urteilsverkündung im Landgericht Regensburg. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Das Gericht legte dem 21-Jährigen unter anderem versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung zur Last. Dass bei dem Angriff niemand starb, sei schlichtweg Zufall gewesen, sagte die Richterin.

Für die Reisenden in dem ICE in Niederbayern war nicht vorhersehbar, dass die Situation in einem Waggon am 3. Juli 2025 eskalierte: Der Syrer sprach - so die Rekonstruktion vor Gericht - zunächst einen 25 Jahre alten, ihm nicht bekannten Landsmann an.

Der 25-Jährige war mit seiner Mutter und seinen beiden jüngeren Geschwistern unterwegs nach Passau. Der Beschuldigte habe seinen Landsmann "mit feindseligem Blick" fixiert und sei mit Hammer und Axt durch das Zugabteil gelaufen.

Die Mutter des 25-Jährigen bat einen weiteren Fahrgast, die Polizei zu rufen, weil ihr Sohn keinen Handyempfang hatte. Während der 29-Jährige den Notruf tätigte, schlug ihm der Beschuldigte mit der Axt auf den Kopf. Der Mann sackte mit einer Schädelfraktur bewusstlos zusammen.