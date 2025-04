Der letzte Protest, der ihm bleibt: Jesuitenpater geht nach Klimaaktion ins Gefängnis

"Diese Ersatzhaft - anstelle der Bezahlung der Geldstrafe - ist der letzte Protest, der mir in diesem Fall verbleibt", teilte Alt in einer Erklärung mit.

Er wolle so die Aufmerksamkeit auf die Defizite in der Klimapolitik lenken, erklärte er. "Ich appelliere damit an die Bundes- und Landesregierungen in Deutschland, politische Maßnahmen dem Ernst der Lage anzupassen."

Der Jesuitenpater hatte in der Vergangenheit wiederholt mit seinem Kampf für eine Finanztransaktionssteuer und mit Klimaprotesten Schlagzeilen gemacht. Auch wegen einer rund anderthalbstündigen Straßenblockade von Klimaaktivisten vor dem Münchner Justizministerium im Oktober 2022 stand er bereits vor Gericht.

Das Bayerische Oberste Landesgericht hatte ein Berufungsurteil in dem Fall aber jüngst aufgehoben, weil das Strafmaß und die Höhe der Tagessätze nicht genau begründet worden waren.