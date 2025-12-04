Drogen statt Champagner: Mann nach Tod im Restaurant vor Gericht

In einem Lokal in Weiden befindet sich statt Champagner MDMA in einer Flasche. Ein Mann stirbt nach dem Trinken. Nun kommt ein 46-Jähriger vor Gericht.

Von Ute Wessels Weiden - Ein tödlicher Schluck aus einem Champagnerglas steht im Zentrum eines Prozesses vor dem Landgericht Weiden. Angeklagt ist ein 46 Jahre alter Niederländer.

Beim Prozessauftakt im sogenannten Champagner-Fall kommt der angeklagte 46 Jahre alter Mann (M.) in den Gerichtssaal des Landgerichts. © Daniel Löb/dpa Die Staatsanwaltschaft wirft ihm fahrlässige Tötung und bandenmäßigen Drogenhandel vor. Die Verteidiger wiesen zu Prozessauftakt die Vorwürfe zurück. Der 46-Jährige soll laut Ankläger Mitglied einer Gruppe sein, die in großen Mengen MDMA, bekannt als Wirkstoff der Droge Ecstasy, produziert haben soll, um es im In- und Ausland zu verkaufen. Am Abend des 13. Februar 2022 bestellte eine Gruppe Gäste in einem Restaurant in Weiden eine Flasche Champagner. Die war allerdings manipuliert worden, sodass sich darin das hochgiftige Betäubungsmittel MDMA befand. Von den acht Menschen, die davon tranken, starb einer. Die anderen erlitten teils lebensgefährliche Verletzungen.

Champagnerflasche zur Drogentarnung