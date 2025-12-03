"Ich dachte, das war's!" Wer steckt hinter brutalem Auftragsmord?

Ansbach - "Ich dachte, das war's", sagte das Opfer während der Gerichtsverhandlung. Die Hintergründe für den versuchten Auftragsmord in Mittelfranken sind auch am zweiten Prozesstag vor dem Landgericht in Ansbach im Dunkeln geblieben.

Der Verletzte (heute 41) konnte nach dem Angriff noch die Polizei rufen und die stark blutenden Wunden zudrücken. © Daniel Karmann/dpa

Er habe weder privat noch anderswo Feinde, sagte der heute 41-Jährige aus.

Wegen des Mordversuchs ist ein 26 Jahre alter Türke vor dem Landgericht in Ansbach angeklagt. Zuletzt hatte dieser im Breisgau gewohnt.

Er soll sein Opfer am Morgen des 6. Februar 2025 in einem Wohngebiet in Heilsbronn im Landkreis Ansbach mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben.



Die Staatsanwaltschaft geht von einem Auftragsmord aus. Die Ermittler vermuten, dass es mit der Arbeit des Opfers zu tun hat.

Dieser ist ein führender Manager eines Sportbekleidungsherstellers in Ansbach, der unter anderem in der Türkei produziert und dort auch eine Zweigstelle hat.

Als er am Tattag aus dem Haus gekommen sei, sei ihm der fremde Mann auf der Straße schon verdächtig vorgekommen, erzählte der 41-Jährige vor Gericht.