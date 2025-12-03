Freispruch im Fall Hanna rechtskräftig, Verteidiger klagt Richterin an

Traunstein/Aschau - Der Freispruch im Prozess um den Tod der Studentin Hanna im bayerischen Aschau ist rechtskräftig.

Man fand keine Spuren, Stofffetzen, Blut, Sperma, Haare oder Hautschuppen – nichts. Trotzdem kam es zur Verurteilung. Nun ist der Angeklagte wieder ein freier Mann. © Sven Hoppe/dpa

Bis zum Ende der Frist wurden keine Rechtsmittel gegen das Urteil aus der vergangenen Woche eingelegt, wie eine Sprecherin des Landgerichts Traunstein der Deutschen Presse-Agentur sagte. "Das Urteil ist mithin rechtskräftig."

Das Gericht hatte den 23 Jahre alten Angeklagten von dem Vorwurf freigesprochen, die Studentin Hanna in Aschau auf dem Heimweg von der Diskothek "Eiskeller" getötet zu haben.

Zuletzt hatte sogar die Staatsanwaltschaft, die ihn wegen Mordes angeklagt hatte, Freispruch gefordert, weil die Tat ihm im Prozess nicht habe nachgewiesen werden können.

Die Vorsitzende Richterin Heike Will entschuldigte sich bei dem jungen Mann dafür, dass er nach seiner Verurteilung wegen Mordes in einem ersten Prozess zu Unrecht in Haft gesessen habe.

"Die Beweisaufnahme hat ergeben, dass es im Verlaufe der Ermittlungen zu etlichen fatalen Fehlern gekommen ist", sagte sie. Das müsse an anderer Stelle Konsequenzen haben.