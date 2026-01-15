Es geht um 11.859.082 Euro: Millionen-Steuerhinterziehung nach Maskendeal vor Gericht

München - Weil er fast zwölf Millionen Euro an Steuern hinterzogen haben soll, steht ein 39-Jähriger derzeit vor dem Landgericht München.

In Zeiten der Corona-Pandemie waren FFP2-Masken für viele ein Geschäftsmodell – aber möglicherweise nicht immer legal. © Frank Rumpenhorst/dpa

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem vor, hohe Umsätze und Gewinne aus dem Verkauf von fünf Millionen Masken an den deutschen Staat nicht angegeben zu haben.

Zudem soll der Mann bei seiner Festnahme im Mai vergangenen Jahres in einer Ferienanlage im Allgäu unerlaubterweise im Besitz eines Revolvers und zweier gefälschter slowenischer Ausweise gewesen sein.

Konkret soll die Firma des Angeklagten im April 2020 den Zuschlag für die Lieferung von fünf Millionen FFP2-Masken für mehr als 22 Millionen Euro bekommen haben.

Offiziell wurden diese über den Sitz der Firma in der Schweiz abgewickelt, die Staatsanwaltschaft geht allerdings davon aus, dass an deren Sitz keinerlei operativer Geschäftsbetrieb stattfand oder hätte stattfinden können.

An der Adresse waren demnach 223 Gesellschaften registriert. Der Mann hätte nach Ansicht der Anklage Gewerbe- und Körperschaftsteuererklärungen abgeben müssen, kam dem aber nicht nach.