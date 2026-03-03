Prozess um toten Säugling nach Hausgeburt auf Eis gelegt

Neu-Ulm - Der Prozess um eine misslungene Hausgeburt in Schwaben , in deren Folge das Neugeborene gestorben war, wird bis auf Weiteres ausgesetzt.

Die beiden Frauen sollen eine Hausgeburt ohne ärztliche Hilfe geplant haben, in deren Folge das Neugeborene starb. © Stefan Puchner/dpa

Zunächst soll ein gynäkologisches Gutachten eingeholt werden. Vor dem Amtsgericht Neu-Ulm geht es um die Frage, ob sich die 30 Jahre alte Mutter des gestorbenen Säuglings sowie deren 58 Jahre alte Mutter der fahrlässigen Tötung schuldig gemacht haben.

Die beiden Frauen hatten laut Anklage die Hausgeburt ohne ärztliche Hilfe geplant.

Obwohl beim Einsetzen der Wehen bekannt war, dass das Kind in einer schwierigen Beckenlage war, sollen die Frauen kein medizinisches Fachpersonal alarmiert haben.

Auch unmittelbar nach der Geburt des leblosen Säuglings sei keine Hilfe verständigt worden. Erst eine halbe Stunde später wurde laut Anklage der Notarzt gerufen.

Das Baby kam dann noch in eine Klinik, wo der kleine Junge aber am Folgetag starb. Die Öffentlichkeit war von dem Verfahren gleich nach Verlesung der Anklage ausgeschlossen worden.