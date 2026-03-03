Baby stirbt nach Hausgeburt ohne Arzt: Mutter und Großmutter vor Gericht

Neu-Ulm - Aufgrund einer misslungenen Hausgeburt soll in Bayern ein Neugeborenes zu Tode gekommen sein.

Mutter und Großmutter stehen in Neu-Ulm vor Gericht. (Archiv) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die 30 Jahre alte Mutter des Kindes sowie deren 58 Jahre alte Mutter müssen sich deswegen am Dienstag vor dem Amtsgericht in Neu-Ulm wegen fahrlässiger Tötung verantworten.

Die beiden Frauen hatten laut der Anklage die Hausgeburt ohne ärztliche Hilfe geplant.

Obwohl beim Einsetzen der Wehen bekannt war, dass das Kind in einer schwierigen Beckenlage war, sollen die Frauen weiter keinen Mediziner alarmiert haben.

Auch unmittelbar nach der Geburt des leblosen Säuglings sei keine Hilfe verständigt worden.