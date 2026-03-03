Baby stirbt nach Hausgeburt ohne Arzt: Mutter und Großmutter vor Gericht

Bei einer Hausgeburt in Bayern gab es Komplikationen, professionelle Hilfe war nicht dabei. Nun stehen Mutter und Großmutter in Neu-Ulm vor Gericht.

Von Ulf Vogler

Neu-Ulm - Aufgrund einer misslungenen Hausgeburt soll in Bayern ein Neugeborenes zu Tode gekommen sein.

Mutter und Großmutter stehen in Neu-Ulm vor Gericht. (Archiv)
Mutter und Großmutter stehen in Neu-Ulm vor Gericht. (Archiv)  © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die 30 Jahre alte Mutter des Kindes sowie deren 58 Jahre alte Mutter müssen sich deswegen am Dienstag vor dem Amtsgericht in Neu-Ulm wegen fahrlässiger Tötung verantworten.

Die beiden Frauen hatten laut der Anklage die Hausgeburt ohne ärztliche Hilfe geplant.

Obwohl beim Einsetzen der Wehen bekannt war, dass das Kind in einer schwierigen Beckenlage war, sollen die Frauen weiter keinen Mediziner alarmiert haben.

Falsch abgerechnet und Geld ergaunert? Arzt aus Niederbayern vor Gericht
Gerichtsprozesse Bayern Falsch abgerechnet und Geld ergaunert? Arzt aus Niederbayern vor Gericht

Auch unmittelbar nach der Geburt des leblosen Säuglings sei keine Hilfe verständigt worden.

Erst eine halbe Stunde später sei der Notarzt gerufen worden. Das Baby kam dann noch in eine Klinik, wo der kleine Junge aber am Folgetag starb.

Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mehr zum Thema Gerichtsprozesse Bayern: