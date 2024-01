Frau mit heißem Öl übergossen: Ehemann wegen versuchten Mordes vor Gericht

Regensburg - Am heutigen Freitag startet ein schockierender Prozess vor dem Landgericht Regensburg. Ein 33-Jähriger ist angeklagt, weil er seine Frau und Mutter von zwei gemeinsamen kleinen Kindern mit heißem Öl überschüttet haben soll.

Die Frau musste damals von den Rettungskräften mit schweren Verbrennungen in eine Spezialklinik geflogen werden. (Symbolbild) © Stephan Jansen/dpa

Der 33-Jährige ist wegen versuchten Mordes angeklagt.

Das Paar lebte bereits getrennt. Die Frau wollte dem Vernehmen nach die Scheidung. Die Ermittler gingen davon aus, dass der Mann mit der Tat Rache an der Frau wegen des Scheidungsverfahrens nehmen wollte.



Der Angeklagte hatte die Frau in seiner Wohnung in Regenstauf erwartet, wohin sie die beiden Kinder wegen des Umgangsrechts bringen wollte. Sie wurde bei der Tat schwer verletzt und musste in einer Spezialklinik behandelt werden.

Auch die beiden Kinder mussten mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden.