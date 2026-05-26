Frau und Kind mit Auto angefahren! Anklage fordert elf Jahre Gefängnis

Passau - Für den Angriff mit seinem Auto auf seine Ex-Partnerin soll ein Mann nach dem Willen der Staatsanwaltschaft für elf Jahre ins Gefängnis.

Fünf Personen wurden bei dem Vorfall verletzt, darunter die Ehefrau und die Tochter des Fahrers. Die Polizei ging schon damals von einer Beziehungstat aus. © Armin Weigel/dpa

Vor dem Landgericht Passau legte der Staatsanwalt dem Angeklagten zweifachen versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung sowie gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr zur Last.

Auch die gemeinsame Tochter sowie eine Freundin seiner Ex-Partnerin wurden bei dem Vorfall im Juni 2025 in der Innenstadt von Passau verletzt.

Der Verteidiger plädierte am Dienstag auf neun Jahre und fünf Monate Haft – wegen zweifacher fahrlässiger Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Sollte das Gericht von einem Tötungsvorsatz ausgehen, plädierte der Anwalt auf versuchten Totschlag, nicht aber versuchten Mord. Sein Mandant habe angegeben, die Kontrolle über sein Auto verloren zu haben.

Der Staatsanwalt hatte drei Mordmerkmale verwirklicht gesehen: Heimtücke, niedrige Beweggründe sowie gemeingefährliche Mittel – auch weil der Angeklagte mit dem Auto andere Personen in Gefahr brachte.