Schwestern (†6 und †7) ertrinken in See: So lautet das Urteil gegen die Eltern

Schweinfurt - Gut zehn Monate nach dem tödlichen Badeunfall von zwei sechs und sieben Jahre alten Schwestern in Unterfranken hat das Amtsgericht Schweinfurt die Eltern wegen fahrlässiger Tötung verurteilt.

Die beiden Eltern der beiden ertrunkenen Mädchen mussten sich vor dem Amtsgericht Schweinfurt verantworten: Am Freitag fiel das Urteil. © Daniel Karmann/dpa

Das Gericht sah jedoch von einer Strafe ab, wie eine Sprecherin mitteilte.

Aus Sicht des Gerichts sind die 33 Jahre alte Mutter und der 39 Jahre alte Vater vom Tod ihrer Kinder schon so schwer getroffen, dass das Verhängen einer Strafe verfehlt wäre. Eine Verurteilung wegen Verletzung der Fürsorgepflicht - wie von der Staatsanwaltschaft gefordert - erfolgte nicht. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Die Obduktion der sechs und sieben Jahre alten Mädchen hatte nach dem Unfall am 14. August 2025 ergeben, dass sie ertrunken waren. Laut Anklage sollen die Kinder mindestens zehn Minuten unter Wasser gewesen sein.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Eltern mindestens 15 Minuten lang am See nicht auf die beiden Schwestern aufgepasst hatten, die nicht schwimmen konnten.