Freisprüche im Prozess um Zugunglück: Jetzt legt der Staatsanwalt Revision ein

München - Nach den Freisprüchen im Prozess um das Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen mit fünf Toten geht die Staatsanwaltschaft gegen ein Urteil in Revision.

Der Beschuldigte (r.) und ein weiterer Angeklagter wurden freigesprochen. Nun geht die Staatsanwaltschaft dagegen vor. © Matthias Balk/dpa

Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft München II und bestätigte entsprechende Medienberichte.

Den Freispruch gegen den zuständigen Bezirksleiter will die Staatsanwaltschaft demnach nicht akzeptieren.

Der Einspruch der Anklagebehörde bezieht sich nur auf dieses Urteil.

Gegen den Freispruch für den Fahrdienstleiter geht die Staatsanwaltschaft dagegen nicht vor.

Das Urteil war am Montag gefallen, möglich ist noch, dass die Nebenkläger Revision einreichen. Das Landgericht München II hatte den Bezirksleiter und den Fahrdienstleiter freigesprochen.