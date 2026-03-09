Teenager wegen Zigarette erstochen: So lange muss 19-Jährige hinter Gitter

Eine 19-Jährige hat einen 15-Jährigen an einer Bushaltestelle am Brombachsee erstochen. Vom Landgericht Anbach wurde sie zu einer Jugendstrafe verurteilt.

Von Irena Güttel Ansbach - Die Frage nach einer Zigarette kostete dem 15-Jährigen das Leben - wegen der tödlichen Messerattacke auf den Jugendlichen muss eine 19-Jährige nach Ansicht des Gerichts eine Jugendstrafe von neun Jahren verbüßen.

Die 19-Jährige wurde in Ansbach wegen Totschlags verurteilt. © Daniel Löb/dpa Das Landgericht Ansbach wertete die Tat als Totschlag. "Ein junger Mensch ist schuldlos getötet worden und aus nichtigem Anlass", begründete die Vorsitzende Richterin Elke Beyer das Urteil. Der gewaltsame Tod des Jugendlichen im vergangenen Juni an einer Bushaltestelle in der Nähe des Brombachsees in Mittelfranken hatte über die Region hinaus für Bestürzung gesorgt. Am Tag der Urteilsverkündung war der Gerichtssaal bis auf den letzten Platz besetzt. Als Beyer das Urteil verkündete, ging ein Raunen durch die Zuschauermenge. Viele hatten eine Verurteilung wegen Mordes erwartet, wie es Staatsanwaltschaft und Nebenklage zuvor gefordert hatten. Nach der Auffassung des Gerichts waren die beiden jungen Leute zufällig an jenem Abend aufeinandergetroffen, nachdem sie jeweils mit Freunden einen Tag am See verbracht hatten. Zum Streit kam es demnach, als der 15-Jährige die junge Frau auf der anderen Straßenseite nach einer Zigarette fragte. Diese habe aggressiv reagiert und beide hätten sich gegenseitig beleidigt, sagte die Vorsitzende Richterin.

Tödliche Messerattacke am Brombachsee: Zufälliges Aufeinandertreffen

Die 19-Jährige nahm das Urteil regungslos auf. © Daniel Löb/dpa Schließlich sei die junge Frau mit ihrem Bruder über die Straße gegangen. Zuvor habe sie ein Taschenmesser aus der Handtasche ihrer Partnerin genommen, sagte Beyer. Zunächst sei es zu einem Schlagabtausch zwischen dem Jugendlichen und dem Bruder der Angeklagten gekommen. Dann habe die 19-Jährige dem Opfer wuchtig mit der Faust ins Gesicht geschlagen, der Jugendliche habe zurückgeschlagen. Daraufhin habe die junge Frau ihm das Messer in den Hals gestochen. Der 15-Jährige habe gerade noch die Hände auf die Wunde legen können, sei dann erst gegen den Zaun, dann auf den Boden gesunken. Mehrere Zeugen seien herbeigeeilt und hätten versucht, ihn zu retten. "Aber all dies hat nichts genützt", sagte Beyer. Der Junge starb noch am Tatort.

Landgericht Ansbach: Kein rassistisches Motiv für Messerattacke