Gericht verurteilt Obdachlosen: 11-Millionen-Euro-Schaden nach Brandstiftung in Theater

Ulm - Wegen Brandstiftung in einer Lagerhalle des Theaters Ulm ist ein 42 Jahre alter Obdachloser zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der Angeklagte habe an mindestens vier Stellen in dem Gebäude Feuer gelegt.

Der Obdachlose (42) legte ein Feuer im Theaterlager. © Theater Ulm/dpa

Er habe sich dafür rächen wollen, dass er tags zuvor aus dem Gebäude verwiesen worden sei. Durch das Feuer Ende Juni brannte das Gebäude fast vollständig aus, sagte der Vorsitzende Richter Michael Lang bei der Urteilsverkündung am Ulmer Landgericht.

Der Fundus des Theaters Ulm wurde dabei weitgehend zerstört. Nach Ansicht des Gerichts entstand ein Schaden am Gebäude von 3,2 Millionen Euro, am Inventar von mindestens 4,5 Millionen Euro. Der Mann war Anfang Oktober festgenommen worden.

Für den Brand habe der Angeklagte einen passenden Zeitpunkt abgewartet, sagte der Richter. "Wer warten kann, kann es auch lassen", stellte Lang fest und verneinte damit eine mögliche Affekthandlung.

Zusammen mit anderen Wohnsitzlosen hatte sich der 42-Jährige demnach ein Übernachtungslager mit Gegenständen aus dem Theaterfundus eingerichtet. Als dies dem Personal auffiel, wurde der Angeklagte mit seinen Begleitern vertrieben und wegen Einbruchs und Diebstahls angezeigt.