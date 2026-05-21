Wiesn-Zelte bleiben fest in Münchner Hand: Wirt scheitert vorerst

München - Die Forderung eines Münchner Wirts nach europaweiter Ausschreibung bei der Vergabe der Wiesn-Zelte ist vorerst abgelehnt.

Eine europaweite Ausschreibung für die Vergabe der Wiesn-Zelte ist abgelehnt, aber noch nicht vom Tisch. © Felix Hörhager/dpa

Die Vergabekammer Südbayern wies den Antrag des Gastronomen auf Nachprüfung der Vergabe von zwei großen Bierzelten ab, wie die Regierung von Oberbayern mitteilte.

Die WE Gutshof GmbH, deren Geschäftsführer der Wirt Alexander Egger ist, hatte die Prüfung für das traditionelle Anzapfzelt Schottenhamel und das Paulaner-Festzelt beantragt.

Zu prüfen war, ob es sich bei der Zuteilung der Festzelte auf dem Oktoberfest durch die Landeshauptstadt München um eine sogenannte Dienstleistungskonzession handelt und sich die Stadt daher anders als bisher bei der Zuteilung der Zelte nach den Regelungen des europäischen Vergaberechts richten muss.

Nach Auffassung der Vergabekammer liegen im Fall der Zuteilung der beiden Zelte die Voraussetzungen für die Anwendung des europäischen Vergaberechts aber nicht vor.

Binnen zwei Wochen ist aber noch Beschwerde beim Bayerischen Obersten Landesgericht möglich, wie die Regierung von Oberbayern erläuterte.