Gerichtsurteil: Behörden dürfen E-Scooter und Fahrrad nach Alkoholfahrt nicht verbieten

Fahrverbot für fahrerlaubnisfreie Fahrzeuge? Laut Bayerischen Verwaltungsgerichtshof fehlt dafür die gesetzliche Grundlage.

So heißt es in der Pressemitteilung des VGH. Der Grund: Es gebe zwar klare Vorschriften in der bundesweiten Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), ab wann man keine Fahrzeuge mehr steuern darf.

Diese gelten aber nur für Autos, Motorräder, Lastwagen - also alles, wofür man eine entsprechende Erlaubnis, in der Regel einen Führerschein, braucht.

"Das geltende Recht bietet demnach keine Grundlage für ein Verbot, fahrerlaubnisfreie Fahrzeuge zu führen", heißt es in dem Schreiben.

"Die Regelung lasse weder für sich allein, noch im Zusammenhang mit anderen Vorschriften erkennen, wann eine Person zum Führen fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge ungeeignet sei und wie man dies feststellen müsse."

Weiter heißt es: "Eine Übertragung der Maßstäbe für das Führen von Kraftfahrzeugen auf das Führen von Fahrrädern oder E-Scootern sei wegen des unterschiedlichen Gefahrenpotentials nicht möglich."

Geklagt hatte ein Mann, dem das Verwaltungsgericht Augsburg und das Landratsamt Ostallgäu das Führen von Fahrzeugen wie Mofas untersagt, für die kein Führerschein notwendig ist.