Goldschatz noch immer verschollen! Archäologen hoffen auf Prozess

Ingolstadt - Einer der spektakulärsten Einbrüche beschäftigt ab diesem Januar die Richter. Das Landgericht Ingolstadt will die Hintergründe des Goldschatz-Diebstahls in einem Manchinger Museum aufklären.

Die Sonderkommission "Oppidum" ermittelte zum Raub im Museum. Auf Bilder der Überwachungskameras konnte sie sich dabei nicht verlassen. © Peter Kneffel/dpa

Ob sie im Prozess aussagen werden, ist bislang nicht bekannt. Rechtsanwalt Klaus Wittmann sagte vor der Verhandlung, er müsse eine mögliche Aussage noch mit seinem Mandanten besprechen. Das Quartett ist auch wegen 30 weiterer Taten angeklagt.

Die 1999 in Manching ausgegrabene Münzsammlung war der größte keltische Goldfund des vergangenen Jahrhunderts.

Doch trotz des herausragenden Wertes war das Museum nur unzureichend gegen Einbrüche gesichert. Zunächst hatten die Täter am 22. November 2022 nachts in der Telefonzentrale in Manching die Glasfaserkabel gekappt. Etwa eine Stunde später brachen sie in das Museum ein, dessen Alarmanlage außer Funktion gesetzt war. Eine zusätzliche Sicherung, wie bei modernen Anlagen üblich, war nicht vorhanden.

Wie die Kripo später kritisierte, lieferten die Überwachungskameras auch keinerlei für die Fahndung brauchbaren Aufnahmen des letztlich nur neun Minuten dauernden Einbruchs.