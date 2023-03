Horror-Mutter verurteilt: Tochter (2) fast an "vaginaler Pfählungsverletzung" verblutet

Landshut - In einem Indizienprozess ist vor dem Landgericht Landshut eine junge Frau wegen Kindesmisshandlung zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Im Bad rammte die Mutter - so die Anklage - dem kleinen Mädchen einen harten Gegenstand in die Scheide, möglicherweise eine elektrische Zahnbürste. Das Kind erlitt schwerste innere Verletzungen und drohte zu verbluten. Die Staatsanwältin sprach von einer " vaginalen Pfählung ". Das Mädchen habe zu verbluten gedroht.

"Fest steht: Das Kind musste Entsetzliches erleiden", sagte die Vorsitzende Richterin Michaela Wawerla in ihrer Urteilsbegründung.

Die Richter legten der 25-Jährigen am Donnerstag zur Last, im Dezember 2018 ihrer damals zweijährigen Tochter eine lebensbedrohliche Verletzung im Unterleib zugefügt zu haben. Das Mädchen musste notoperiert werden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Vor dem Landgericht Landshut ist in dem Fall nun das Urteil gesprochen worden: dreieinhalb Jahren Haft wegen Kindesmisshandlung. © Armin Weigel/dpa

Die Angeklagte hatte im Prozess angedeutet, ihr Ex-Freund könnte die Tat begangen haben. Der Mann war in dem Verfahren als Zeuge geladen und verweigerte die Aussage vor Gericht.

Ihre Urteilsfindung begründete die Vorsitzende Richterin unter anderem mit veränderten Angaben der Mutter. Diese habe, nachdem das Kind schon im Krankenhaus war, ihrem Vater per Handynachricht geschrieben, sie und ihr Freund seien an jenem Abend mit dem Kind ins Bad gegangen, er sei dann wieder rausgegangen, um Wechselwäsche zu holen. So habe die Frau das auch gegenüber der Polizei ausgesagt.

Drei Jahre später habe sie dann behauptet, ihr damaliger Freund sei alleine mit dem Kind im Bad gewesen.

Zudem habe die Frau das Kind nach der Tat nie gefragt, was ihm passiert sei, habe ohnehin ein emotionsloses und distanziertes Verhältnis zu dem Kind gehabt, und im Prozess gesagt, an dem Tag nervlich angeschlagen gewesen zu sein.

Der Ex-Freund sei es gewesen, der dafür gesorgt habe, dass das schwerst verletzte Kind in eine Klinik gebracht wurde.

Aussagen von Familienmitgliedern der Angeklagten, nach denen das Mädchen sich vor dem Ex-Freund gefürchtet habe, hielten die Richter nicht für glaubwürdig. Die Angehörigen hätten wohl den Wunsch, dass die 25-Jährige nicht die Täterin sei.