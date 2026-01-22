Junge Frau nach Canyoning-Tour querschnittgelähmt: Jetzt fordert sie 650.000 Euro

Traunstein - Die Canyoning-Tour sollte ein Urlaubs-Highlight werden. Doch der letzte Sprung endet für eine junge Frau dramatisch. Sie sitzt seither querschnittgelähmt und sitzt im Rollstuhl.

Bei einem Sprung aus mehreren Metern Höhe verletzte sich die junge Frau schwer. (Symbolbild) © Florian Sanktjohanser/dpa-tmn

Nun klagt sie vor dem Landgericht Traunstein auf Schadenersatz und Schmerzensgeld in Höhe von insgesamt 650.000 Euro.

Die Canyoning-Tour für Einsteiger war ein Geschenk ihres Ehemannes, wie eine Gerichtssprecherin nach dem Prozessauftakt berichtete. Im Sommer 2022 starten demnach die inzwischen 32 Jahre alte Frau aus Hessen und ihr Mann mit einem Guide zu der Tour in der Almbachklamm im österreichischen Grenzgebiet.

Gegen Ende der Tour habe es die Gelegenheit zu einem Sprung aus acht oder elf Metern Höhe gegeben. Der Sprung hätte nach Angaben des Gerichts umgangen werden können. Nach einigem Zögern sprang die Frau aber doch.

Einem "PNP"-Bericht zufolge spürte sie beim Aufkommen einen doppelten Schlag - danach habe sie die Beine nicht mehr bewegen können. Mit einem Hubschrauber wurde sie in eine Klinik geflogen. Seither sitzt sie im Rollstuhl.