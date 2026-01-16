Millionenbetrug mit Diesel: Acht Männer im Mammutprozess vor Gericht

Hof - Vor dem Landgericht Hof beginnt am Freitag der Prozess um millionenfachen Betrug rund um den Handel mit Dieselkraftstoff.

Auch Kunden könnten von dem Kraftstoff-Skandal betroffen sein. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Angeklagt sind acht Männer. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht ein Mineralölhändler aus der Region, dem die Staatsanwaltschaft vorwirft, zwischen November 2023 und November 2024 rund 90,5 Millionen Liter unversteuerten Kraftstoff eingekauft zu haben.

Er soll demnach gewusst haben, dass die Lieferanten Energiesteuer von rund 44 Millionen Euro hinterzogen haben sollen. Die weiteren Angeklagten sollen diesen Kraftstoff an das Unternehmen verkauft haben.

Analysen ergaben nach einer Gerichtsmitteilung vom Dezember zudem, dass es sich in den untersuchten Fällen gar nicht um Dieselkraftstoff handelte, sondern um anderes Schweröl oder Gasöl. Die Anklage umfasse deshalb auch den Tatvorwurf des Betrugs in 27 Fällen zulasten von Kunden.

Für den Tatkomplex interessiert sich auch die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA). Im August 2025 gab es demnach auch eine Untersuchung bei der betroffenen Firma unter Regie dieser Behörde.

Die EUStA-Ermittlungen rund um Kraftstoffbetrug laufen unter dem Namen "Water into Wine". Die Europäische Staatsanwaltschaft verfolgt Straftaten, die zulasten des EU-Haushalts gehen.