Kameraden zünden Feuerwehrmann an: Urteil im Maibaum-Prozess

Deggendorf - Vor fast zwei Jahren wurde ein Feuerwehrmann bei einer Maibaumwache in Niederbayern von seinen Kameraden angezündet . Jetzt ist auch das Berufungsverfahren gegen die beiden Haupttäter beendet.

Das Landgericht Deggendorf verurteilte die Angeklagten. © Armin Weigel/dpa

Das Landgericht Deggendorf verurteilte die Angeklagten am Dienstag in nichtöffentlicher Sitzung zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung sowie zu einem Dauerarrest von zwei Wochen, wie eine Sprecherin am Mittwoch mitteilte.

Einer der Angeklagten habe überdies ein Schmerzensgeld bezahlt, der andere habe sich hierzu bereit erklärt. Die Richter mussten lediglich noch über die Strafzumessung entscheiden, den Schuldspruch unter anderem wegen schwerer Körperverletzung hatten die Angeklagten akzeptiert.

In erster Instanz waren sie vor dem Amtsgericht Deggendorf im Dezember 2024 zu Jugendstrafen von drei Jahren beziehungsweise zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden.

Im Berufungsverfahren hätten die Richter bei der Strafzumessung unter anderem die lange Verfahrensdauer berücksichtigt, erläuterte die Sprecherin. Das Urteil ist rechtskräftig.