Kippt jetzt das Tanzverbot in Bayern? Prozess an Aschermittwoch

An neun Tagen im Jahr gilt in Bayern ein Tanzverbot. Religionskritiker ziehen gegen diese "Stillen Tage" vor Gericht – und verhandeln an Aschermittwoch.

Von Britta Schultejans Ansbach - Ausgerechnet an Aschermittwoch verhandelt das Verwaltungsgericht in Ansbach über das Tanzverbot an Stillen Tagen.

Eigene Demos – wie hier 2023 in München – wurden bereits gegen das Tanzverbot veranstaltet. Bislang ohne den erhofften Gesamterfolg. (Archiv) © Felix Hörhager/dpa Konkret geht es in dem Verfahren um ein Verbot der Stadt Nürnberg für Protestfeiern gegen das Tanzverbot von Gründonnerstag auf Karfreitag vergangenen Jahres. Diese Feiern hatte der religionskritische Bund für Geistesfreiheit (bfg) abhalten wollen und zog vor Gericht, als er die dafür nötige Sondergenehmigung vom Ordnungsamt nicht bekam.

"Der Bund für Geistesfreiheit München freut sich über den Verhandlungstermin am Aschermittwoch, einem sogenannten Stillen Tag in Bayern, an dem zwar in Bayern nicht getanzt und gefeiert werden darf, aber von Parteien ohne weiteres der politische Gegner herabgewürdigt werden kann", hieß es in einer Mitteilung des Bundes. Gerichtsprozesse Bayern 15-Jähriger wegen Mordes an Kind (†7) verurteilt: Täter muss in Psychiatrie In Bayern sind neun Tage im Jahr als sogenannte "Stille Tage" bestimmt und mit einem Tanzverbot belegt: Aschermittwoch, Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, Allerheiligen, Volkstrauertag, Totensonntag, Buß- und Bettag und der Heilige Abend. In den anderen Bundesländern variiert die Anzahl nach Angaben des bayerischen Innenministeriums zwischen drei und sieben.

Gegenseite kontert, aber Klage im Eilverfahren abgewiesen