Mädchen (†10) in Kinderheim vergewaltigt und getötet: Prozess gegen 25-Jährigen beginnt

An einer Mauer vor dem Kinder- und Jugendhilfezentrum, in dem die Zehnjährige tot aufgefunden wurde, liegen Blumen, Kuscheltiere und Kerzen. (Archiv) © Daniel Vogl/dpa

Der Junge, der das Mädchen getötet haben soll, wird bei dem Prozess als Zeuge aussagen. Er kann aufgrund seines Alters strafrechtlich nicht verfolgt werden.

Die Zehnjährige war am Morgen des 4. April 2023 tot in einem Bett des Kinder- und Jugendheims im oberfränkischen Wunsiedel gefunden worden. Die Ermittlungen ergaben, dass der Angeklagte in der Nacht zuvor durch ein offenstehendes Fenster in das Heim gelangt sein soll. Dort wollte er demnach Wertgegenstände stehlen.



Im Heim soll der Deutsche zunächst auf den Elfjährigen getroffen sein und sich vor ihm selbst befriedigt haben. Das zehn Jahre alte Mädchen soll der Mann später vergewaltigt haben, bevor er das Kinderheim wieder verließ.

Im Laufe der Nacht soll es laut den Ermittlungen dann zu einem Streit zwischen dem Elfjährigen und dem Mädchen gekommen sein, bei dem der Junge das Mädchen stranguliert haben soll.

Dem Angeklagten wirft die Staatsanwaltschaft ferner fünf Einbrüche zwischen Mai 2022 und April 2023 vor. Er sitzt seit Ende April 2023 in Untersuchungshaft. Die ihm zur Last gelegten Taten hat er den Angaben nach zu einem großen Teil gestanden.