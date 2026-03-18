Männer in Sex-Fallen gelockt und gequält: Jetzt steht das Urteil endgültig fest

Aschaffenburg - Als angebliche Teenager ködern sie Männer im Netz, dann eskaliert das Treffen: Schläge, Drohungen, Raub. Wie das Gericht die Täter verurteilte und warum der Fall jetzt abgeschlossen ist.

Insgesamt wurden fünf Männer vom Aschaffenburger Landgericht rechtskräftig verurteilt. © David-Wolfgang Ebener/dpa

Gut sieben Monate nach einem Urteil für mehrere Angeklagte, die ältere Männer in Sex-Fallen gelockt, misshandelt und ausgeraubt haben, sind die Entscheidungen des Landgerichts Aschaffenburg rechtskräftig.

Die Revisionen der Verurteilten seien vom Bundesgerichtshof als unbegründet zurückgewiesen worden, teilte das Gericht mit.

Das Landgericht Aschaffenburg hatte im vergangenen August vier junge Männer zu Haftstrafen und einen weiteren Verdächtigen zu einer Jugendstrafe verurteilt.

Die Angeklagten im Alter zwischen damals 20 und 27 Jahren hatten die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft weitgehend gestanden.

Die Urteile ergingen unter anderem wegen schwerer räuberischer Erpressung, erpresserischen Menschenraubs und gefährlicher Körperverletzung.