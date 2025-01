Mann fällt auf Enkeltrick herein und verklagt deshalb seine Bank

Betrüger ergaunerten sich von einem 84-Jährigen viel Geld. Hätte seine Bank einschreiten müssen? (Symbolbild) © Roland Weihrauch/dpa

Das hat das Oberlandesgericht in Nürnberg im Fall eines 84-Jährigen entschieden, der seine Bank auf Schadenersatz verklagt hatte.

Dieser sei nach Auffassung der Kammer keine Pflichtverletzung vorzuwerfen, teilte eine Justizsprecherin mit. Damit ist ein Urteil des Landgerichts in erster Instanz rechtskräftig.



Der Mann hatte demnach am Schalter in einer Bankfiliale in Nürnberg innerhalb kurzer Zeit 83.000 Euro abgehoben - vermeintlich für seine Enkelin. Doch das Geld kassierten Betrüger.

Seine Schadensersatzklage habe der Mann damit begründet, dass es offenkundige Hinweise auf einen Enkeltrick-Betrug gegeben und die Bank deshalb gegen ihre vertraglichen Schutz- und Warnpflichten verstoßen habe, teilte die Sprecherin mit.