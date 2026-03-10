Mit Fake-Dienstplänen abkassiert: Pflegedienst ergaunert 430.000 Euro

Nürnberg - Mit manipulierten Abrechnungen brachten Pflegedienst-Mitarbeitende in Bayern von April 2020 bis September 2024 Kranken- und Pflegekassen um fast 430.000 Euro. Nun wurden die fünf Angeklagten zu Bewährungsstrafen verurteilt. Doch eine Frage bleibt: Was geschieht mit dem erschlichenen Geld?

Der Pflegedienst ergaunerte 430.000 Euro. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Wegen Abrechnungsbetrugs hat das Landgericht in Nürnberg die vier Verantwortlichen eines Pflegedienstes zu Bewährungsstrafen von zwei Jahren verurteilt.

Eine fünfte Angeklagte habe wegen Beihilfe zum Betrug eine Bewährungsstrafe von neun Monaten bekommen, sagte Gerichtssprecherin Tina Haase. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Das Gericht sah es demnach als erwiesen an, dass die Angeklagten von April 2020 bis September 2024 durch fingierte Touren- und Dienstpläne zahlreiche Leistungen bei gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen abgerechnet hatten, die es nicht gab.

Dadurch entstand diesen ein Schaden von fast 430.000 Euro.