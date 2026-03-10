Nach brutalem Angriff in Kita: Vater wieder auf freiem Fuß

Ingolstadt - Das Landgericht Ingolstadt hat einen Mann nach schweren Angriffen auf Personal in der Kita seines Sohnes auf Bewährung unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt.

Ein Mann hatte mehrere Mitarbeiter einer Kita krankenhausreif geschlagen, nun muss er in Therapie. (Symbolbild) © Maurizio Gambarini/dpa

Das Gericht kam zu dem Schluss, dass der heute 31-Jährige aufgrund einer psychischen Erkrankung schuldunfähig ist. Es ordnete eine Unterbringung in einer geschlossenen Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses an, setzte die Vollstreckung dieser Anordnung aber zur Bewährung aus, wie ein Gerichtssprecher erläuterte.

In der Bewährungszeit von vier Jahren muss der Mann demnach eine ambulante Therapie absolvieren und sich mit geeigneten Medikamenten versorgen lassen.

Dem Mann wurde gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt. Nach Einschätzung eines Sachverständigen geht bei korrekter Medikation aber keine Gefahr von dem Mann aus.

Der Mann soll im vergangenen Sommer mehrere Beschäftigte im Kindergarten seines Sohnes in Neuburg an der Donau brutal angegriffen und verletzt haben.