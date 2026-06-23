Nach Feierabend zum Tresor: Ex-Polizeiangestellte bedient sich in Asservatenkammer

Nürnberg - Eine ehemalige Polizeiangestellte hat am Landgericht Nürnberg-Fürth eingeräumt, sich regelmäßig aus der Asservatenkammer des Polizeipräsidiums Mittelfranken bedient zu haben. Insgesamt hatte die Frau laut Anklage der Staatsanwaltschaft fast 200.000 Euro an sich genommen.

Die Frau steht vor dem Landgericht Nürnberg. (Archivfoto) © Daniel Karmann/dpa

Die aufbewahrten Banknoten stammten aus aufgeflogenen Betäubungsmittelgeschäften, Menschenhandel und Geldwäsche.

Sie selbst habe laut einer von ihrem Verteidiger verlesenen Erklärung gar nicht mehr genau gewusst, wie viel Geld sie eigentlich aus dem Safe genommen hatte. Die Diebstähle waren aufgeflogen, als die Asservaten an die Staatsanwaltschaft weitergegeben werden sollten und nicht mehr auffindbar waren.

Die Frau sitzt seit September in Untersuchungshaft und muss sich wegen Diebstahls und Geldwäsche verantworten. Ihr damaliger Lebensgefährte ist ebenfalls angeklagt. Er soll einen Großteil des Geldes für sie aufbewahrt haben und sitzt wegen Geldwäsche auf der Anklagebank.

Die Angestellte hatte sich der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth zufolge einen Schlüssel für den Safe besorgt.

Als ihre Kollegen Feierabend hatten, soll sie zugegriffen haben.