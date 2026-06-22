22.06.2026 19:44 Schwestern (†16, †19) sterben bei Frontalcrash: Darum wird der Verursacher jetzt angeklagt

Nach dem Tod von zwei 16 und 19 Jahre alten Schwestern in Unterfranken im November 2025 hat die Staatsanwaltschaft jetzt Anklage gegen den Verursacher erhoben.

Von Angelika Resenhoeft

Wildflecken/Schweinfurt - Gut sieben Monate nach dem tödlichen Verkehrsunfall von zwei Schwestern (†16, †19) in Unterfranken hat die Staatsanwaltschaft Schweinfurt den mutmaßlichen Unfallverursacher angeklagt.

Bei dem Frontalcrash waren im vergangenen November die beiden 16 und 19 Jahre alten Schwestern ums Leben gekommen. © Pascal Höfig/NEWS5/dpa Dem Mann werde fahrlässige Tötung vorgeworfen, teilte die Behörde mit. Nun muss das Amtsgericht Bad Kissingen entscheiden, ob es zu einem Prozess kommt. Ein Unfallgutachter hatte ein technisches Versagen als Ursache ausgeschlossen. Auch habe es keine Hinweise auf gesundheitliche Probleme des Fahrers gegeben, mit dessen Auto die Geschwister am 9. November 2025 nahe Wildflecken (Landkreis Bad Kissingen) kollidiert waren. "Auch eine aktive Handynutzung oder eine tatsächliche Blickzuwendung kann für den konkreten Unfallzeitpunkt nicht mit der notwendigen Sicherheit nachgewiesen werden", teilte die Staatsanwaltschaft zur Anklageerhebung mit.

Auto des 51-Jährigen krachte ohne Lenkbewegung in Leitplanke auf der Gegenseite

Dem Gutachten zufolge fuhr der 51-Jährige mit seinem Wagen in einer Kurve geradeaus nach links in eine Leitplanke - ohne erkennbare Lenk- und Bremsbewegung. Danach habe der Mann sein Fahrzeug über die Gegenfahrbahn zurück auf seine Fahrbahn gesteuert und sei dabei mit dem entgegenkommenden Wagen der Schwestern kollidiert, die noch versucht hatten auszuweichen. Ob der mutmaßliche Unfallverursacher bei der Fahrt gegen 8 Uhr morgens abgelenkt oder kurzzeitig eingeschlafen war, ist den Ermittlern zufolge unbekannt.

Das Amtsgericht Bad Kissingen muss nun entscheiden, ob es zum Prozess kommt. (Symbolbild) © 123rf/phartisan

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