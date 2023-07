Nach Tod von Mädchen (†5): Muss IS-Rückkehrerin Jennifer W. nun doch länger hinter Gittern?

Das Münchner Oberlandesgericht (OLG) hat acht neue Verhandlungstage im Prozess gegen Jennifer W. angesetzt. © Matthias Balk/dpa

Denn die Bundesanwaltschaft hat Revision gegen das Urteil eingelegt.

Die Frau aus Lohne in Niedersachsen wurde im Oktober 2021 unter anderem wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit durch Versklavung mit Todesfolge in einem minderschweren Fall verurteilt.

Minderschwerer Fall? Das sieht die Bundesanwaltschaft zum Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe anders und will den Fall neu verhandeln lassen.

Am Montag wurde nun mitgeteilt: Acht neue Verhandlungstage wurden am Münchner Oberlandesgericht (OLG) angesetzt - vor einem anderen Strafsenat. Demnach könnte am 29. August ein neues Urteil fallen.

Jennifer W. hatte sich 2014 im Alter von 23 Jahren der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angeschlossen, und in einem von Dschihadisten besetzten Gebiet vor einem IS-Gericht in Syrien einen irakischen Mann geheiratet.

Wie die Verurteilte selbst gestand, schloss sie sich aus ideologischen Gründen dem IS an.