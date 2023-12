Nachbar-Dachbalken mit Kettensäge zerlegt? Ex-National-Keeper Jens Lehmann vor Gericht

Starnberg (dpa) - Vor dem Amtsgericht Starnberg hat am Freitag ein Prozess gegen den früheren Fußball-Nationaltorwart Jens Lehmann um einen skurrilen Nachbarschaftsstreit begonnen .

Lehmanns Anwalt Christoph Rückel wollte sich vor Beginn des Prozesses auf Anfrage nicht äußern, kündigte aber eine Stellungnahme im Gerichtssaal zu Beginn der Verhandlung an.

Als Grund dafür sieht die Staatsanwaltschaft, dass die Garage Lehmann den Blick auf den See versperrte. Zudem soll er laut Staatsanwaltschaft das Kabel einer Überwachungskamera abgetrennt haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem vor, im Sommer vergangenen Jahres einen Dachbalken in der Garage seines Nachbarn mit einer Kettensäge zersägt zu haben. Laut Anklagebehörde war der mutmaßlichen Tat ein jahrelanger Nachbarschaftsstreit vorausgegangen.

Im Prozess dann sah sich Lehmann als Opfer von falschen Verdächtigungen und spricht von Rufmord. "Ich bin einfach mal reingegangen, um zu schauen, was er da eigentlich macht", sagte er. "Was ist schlimmer? Mord oder Rufmord?", fragte er in seinen langen Ausführungen.

Eine Kettensäge habe er nur dabei gehabt, weil er zuvor die Hecke seines Nachbarn geschnitten habe - auf dessen Wunsch. Der Vorwurf des Hausfriedensbruchs, den die Staatsanwaltschaft ihm macht, treffe darum nicht zu, sagte er.

Eine Überwachungskamera filmte Lehmann mit der laufenden Kettensäge in der Hand. Warum er die Kettensäge denn an den Holzbalken angelegt habe, fragte der Staatsanwalt Lehmann am Freitag. Dessen Antwort: "Das weiß ich nicht mehr."