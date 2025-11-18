Prozess um 21 Monate altes Mädchen: Pflegemutter bestreitet tödlichen Schüttel-Vorwurf

Bamberg - Eine 33-Jährige aus Oberfranken soll ein anderthalb Jahre altes Pflegekind so geschüttelt haben, dass es an den Folgen starb. Doch vor Gericht will die Frau nichts von den Vorwürfen wissen.

Der Prozess gegen die Pflegemutter findet am Landgericht Bamberg statt. © Daniel Vogl/dpa

Sie sei erschüttert über den Vorwurf und weise diesen zurück, erklärten die Anwälte der Frau für ihre Mandantin vor dem Landgericht Bamberg. Sie habe keinen Grund gehabt, das Kind zu schütteln, es sei kein Schreikind gewesen.

Der Tag des Todes des Kindes und ihre Festnahme seien der Tiefpunkt ihres Lebens, ließ die Frau aus dem Landkreis Bamberg ihre Verteidiger erklären.

"Das Wohl der Kinder war mir das Wichtigste." Zusammen mit ihrem Mann hatte die Frau noch zwei weitere Pflegekinder, als es 2024 zu dem tödlichen Vorfall kam.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten in dem Prozess vor dem Landgericht Bamberg Totschlag vor. Die Verletzungen des Kindes soll die 33-Jährige billigend in Kauf genommen haben.