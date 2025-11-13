Frau ersticht Partner kurz nach Heiratsantrag: Im Gericht bricht sie in Tränen aus

Passau/Grafenau - Nach dem Besuch einer Hochzeitsfeier eskaliert zwischen einem Paar ein Streit. Die 26 Jahre alte Frau greift der Anklage nach zum Messer und sticht ihren Partner nieder. Der 24-Jährige stirbt. Tötete die Frau ihren Partner aus Angst?

Eine 26-jährige Frau soll in Grafenau ihren Partner im Streit erstochen haben. © Armin Weigel/dpa

Zu Prozessbeginn vor dem Landgericht Passau berichtet die Angeklagte über ihren Verteidiger von einer von Gewalt geprägten Beziehung, von Vergewaltigung. Auch in der Tatnacht habe ihr Partner sie zum Sex drängen wollen. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau Totschlag vor.

Der Anklage nach kehrte das Paar in den frühen Morgenstunden des 1. Juni nach Hause zurück. In der Küche habe es eine verbale und körperliche Auseinandersetzung gegeben, wobei eine Schublade aus einem Schrank herausgerissen worden und samt Besteck zu Boden gefallen sei.

Die Frau soll nach dem Messer gegriffen und ihrem Partner einmal in die Brust gestochen haben. Der Mann starb am Tatort. Das Paar hat einen im Jahr 2024 geborenen Sohn.

In der vom Verteidiger vorgetragenen Einlassung schildert die Frau, eine deutsche Staatsangehörige, dass sie während der Schwangerschaft und nach der Geburt von ihrem Partner vergewaltigt worden sei und dass er sie auch in der Tatnacht bedrängt habe. Aufgrund des Lärms durch den Streit hinzugeeilte Nachbarn hätten den Notarzt gerufen.