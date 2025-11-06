"Dominanter Sex" oder Vergewaltigung? Ex-Soldat gesteht nur eine Tat vor Gericht

Seit Donnerstagmorgen steht ein Ex-Soldat wegen Vergewaltigung in mehreren Fällen vor Gericht. Er bestreitet die Taten - mit einer Ausnahme.

Von Sebastian Schlenker Hof - Vor dem Landgericht hat am Donnerstagmorgen der Prozess gegen einen ehemaligen Bundeswehrsoldaten aus Oberfranken wegen schwerer Vergewaltigungen begonnen. Die Taten bestreitet der Mann, mit einer Ausnahme.

Der 30-jährige Ex-Soldat sitzt in Hof vor dem Landgericht. © Daniel Vogl/dpa Der 30-Jährige soll zwischen 2015 und 2022 sechs Frauen zum Teil schwer und in einem Fall auch mehrfach vergewaltigt haben. Dabei habe er die Taten zum Teil mitgefilmt und anschließend ins Netz gestellt. Die Verteidiger des Mannes erklärten zu Prozessbeginn, ihr Mandant bestreite die ihm vorgeworfenen Vergewaltigungen bis auf einen Fall.

Angeklagter habe Präferenz für dominanten und gewaltvollen Sex

Mit Blick auf die anderen Fälle erklärten die Anwälte, der Angeklagte habe eine Präferenz für dominanten und gewaltvollen Sex entwickelt und die ihm vorgeworfenen Taten seien in diesem Kontext einvernehmlich erfolgt. Die Anwälte warfen den betroffenen Frauen eine "nachträgliche emotionale Neubewertung" vor, die aber nicht strafrechtlich zu bewerten sei. Der 30-Jährige habe bei den genannten Vorfällen kein "ernsthaftes ablehnendes Verhalten" erkannt. Die Vergewaltigungen sollen sich im Landkreis Hof, im Landkreis Prignitz (Brandenburg), im Ahrtal (Rheinland-Pfalz) sowie im Schweizer Kanton Bern ereignet haben. Der Ex-Soldat soll gegen die Frauen teilweise erhebliche Gewalt angewendet haben.

Der 30-Jährige gibt vor Gericht eine seiner Taten zu. © Daniel Vogl/dpa

Täter habe kein sexuelles Interesse an Kindern