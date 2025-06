Prozess um Fehde im Rocker-Milieu auf offener Straße: Angeklagte schweigen

Auf offener Straße eskaliert in München am helllichten Nachmittag eine Fehde unter verfeindeten Gruppen teils aus dem Rockermilieu.

Mutmaßlich könnte ein damals laufender Prozess am Landgericht München I Hintergrund des Angriffs gewesen sein. In dem Verfahren gegen einen Mann aus dem Umfeld der Hells Angels ging es um versuchten Mord – auch an dem nun am stärksten attackierten Mann; er war in dem Prozess Nebenkläger.

Ein Schnellimbiss-Mitarbeiter sollte eigentlich mittags als Zeuge ins Gericht kommen – und dann im Zuge des Täter-Opferausgleichs noch gut 5000 Euro bekommen. Doch er erschien nicht.

Nach einigen Telefonaten heißt es: Er habe die Ladung nicht bekommen. Der Vorsitzende Richter betont mit Blick auf das Geld: Das Kommen nun am nächsten Prozesstag werde sich für ihn lohnen.