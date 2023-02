Bandenmäßiger Drogenhandel: Vier Männer in Bayern verurteilt

Regensburg - Das Landgericht Regensburg hat in Bayern vier Männer wegen bandenmäßigen Drogenhandels in großem Stil zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Das Landgericht Regensburg hat die Urteile verkündet. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Bei dreien ordnete das Gericht am Dienstag auch eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an.

Die Angeklagten sollen in der Oberpfalz mit großen Mengen Drogen gehandelt und rund 600.000 Euro erzielt haben. Insgesamt ging es um 230 Kilogramm Marihuana, Kokain sowie auch Methamphetamin.

Die Staatsanwaltschaft stützte ihre Vorwürfe vor allem auf Daten sogenannter Kryptohandys. Im Laufe des Prozesses im Freistaat hatten die Männer allerdings auch jeweils Geständnisse abgelegt.

Die mit acht Jahren und zehn Monaten Haft höchste Strafe bekam ein Mann, den das Gericht als Kopf der Bande sah. Er habe Reue und Schuldeinsicht gezeigt, sagte der Vorsitzende Richter. Nach Abzug seiner verbrachten Zeit in Untersuchungshaft muss der Angeklagte zunächst ein Jahr ins Gefängnis, bevor er dann in eine Entziehungsanstalt kommt.

Nach erfolgreicher Drogentherapie könnte er anschließend auf Bewährung freikommen.