Rentner ersticht Ehefrau: Neun Jahre Haft wegen Mordes

Nürnberg - Ein Rentner aus Nürnberg ist zu neun Jahren Haft verurteilt worden, weil er seine Ehefrau heimtückisch mit einem Küchenmesser erstochen hat. Die Schwurgerichtskammer am Landgericht Nürnberg-Fürth verurteilte den Mann wegen Mordes .

Der Mann wurde zu neun Jahren Haft verurteilt. © Daniel Karmann/dpa

Die Frau habe nicht mit einem Gewaltausbruch ihres Ehemannes rechnen können und sei deshalb arg- und wehrlos gewesen, hieß es zur Begründung.

Auslöser für die Tat sei die Verzweiflung des Angeklagten gewesen.

Zum Zeitpunkt der Tat war der damals 65 Jahre alte Rentner nach dem Gutachten eines Psychiaters vermindert schuldfähig, die Tat sei ein "Affektdurchbruch" gewesen. Das Gericht berücksichtigte dies schuld mindernd.