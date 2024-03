Schreckliche Gewalttat an zwei US-Touristinnen nahe Schloss Neuschwanstein: Urteil gefallen!

Kempten - Das Gericht hat entschieden! Neun Monate nach der Gewalttat an zwei jungen US-Amerikanerinnen unweit des Schlosses Neuschwanstein ist ein 31-Jähriger zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden.

Urteil in Kempten: Der Angeklagte muss hinter Gitter! © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Das Landgericht in Kempten wertete die Tat des ebenfalls aus den USA stammenden Mannes am heutigen Montagvormittag als Mord, versuchten Mord und zudem Vergewaltigung mit Todesfolge.

Der Vorsitzende Richter Christoph Schwiebacher stellte darüber hinaus auch die besondere Schwere der Schuld fest. Dadurch kann die Gefängnisstrafe des Mannes voraussichtlich nicht nach 15 Jahren entsprechend zur Bewährung ausgesetzt werden.



Der Angeklagte hatte zugegeben, dass er die beiden Freundinnen Mitte Juni des vergangenen Jahres auf einem Wanderweg in der Nähe der Marienbrücke in Schwangau überfallen und sie dann letztendlich in eine etwa 50 Meter tiefe Schlucht geworfen hatte.

Eine 21-Jährige war nach dem Angriff in der Klinik gestorben, ihre ein Jahr ältere Begleiterin wurde schwer verletzt.