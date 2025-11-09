Schlimmer Unfall in Bayern: Zwei Teenies (†19 und †16) sterben

Bad Kissingen/Wildflecken - Ein Mercedes krachte frontal in einen Mazda: Auf der St2267 in Unterfranken kam es am Sonntagmorgen zu einem tödlichen Unfall !

Tödlicher Unfall auf der St2267 im Kreis Bad Kissingen: Zwei Jugendliche starben bei dem Crash! © News5

Der tragische Zusammenstoß ereignete sich gegen 8 Uhr nahe der Marktgemeinde Wildflecken im Landkreis Bad Kissingen, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war ein 50 Jahre alter Mann mit einem Mercedes auf der Staatsstraße in Richtung Wildflecken unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache geriet der Wagen zunächst nach links von der Fahrbahn ab, "touchierte die Leitplanke, zog mittig zurück in seine Fahrspur und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Mazda", wie ein Sprecher erklärte.

In dem Mazda saßen zwei Mädchen im Alter von 16 und 19 Jahren. Sie erlitten durch den Frontalzusammenstoß jeweils tödliche Verletzungen, beide starben noch an der Unfallstelle.

Der Mercedes-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Er wurde von Einsatzkräften des Rettungsdienstes betreut und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.