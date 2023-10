Vergewaltigungen in Flüchtlingsheim: Prozess startet mit Wortgefecht

Nürnberg - Eigentlich sollte er in einer Flüchtlingsunterkunft in Nürnberg für Sicherheit sorgen. Doch stattdessen soll er sich über Jahre an Bewohnerinnen der Einrichtung vergangen haben. Seit Mittwoch muss sich ein 54-jähriger ehemaliger Security-Mitarbeiter vor Gericht verantworten. Ihm wird dutzendfache Vergewaltigung vorgeworfen.

Der Angeklagte betrat den Verhandlungssaal mit einer Kapuzenjacke über dem Kopf. © Daniel Löb/dpa

Laut Anklage war der Mann über mehrere Jahre beim Sicherheitsdienst in der Asylbewerberunterkunft in der Schmausenbuckstraße in der Nürnberger Östlichen Außenstadt beschäftigt. In der Unterkunft sind ausschließlich Frauen untergebracht.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wirft dem Angeklagten vor, eine Bewohnerin im Zeitraum von 2018 bis 2022 mindestens 72 Mal vergewaltigt zu haben. Eine weitere Frau, die ebenfalls in der Einrichtung wohnte, soll er fünfmal vergewaltigt haben.

Zudem wird ihm vorgeworfen, eine dritte Bewohnerin sexuell belästigt zu haben. Alle Taten sollen in der Asylbewerberunterkunft stattgefunden haben.

Der Angeklagte sitzt seit Januar in Untersuchungshaft. Bislang hat er die Vorwürfe bestritten. Vor Gericht wollte er sich dazu zunächst nicht äußern.