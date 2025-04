Ärztin in Suizid getrieben? Corona-Maßnahmen-Gegner freigesprochen

Wels (Österreich) - Aus Sicht der Staatsanwaltschaft hat ein Bayer eine österreichische Impfbefürworterin und Ärztin mit in den Tod getrieben . Das Gericht sieht das anders. Der Fall ist mit dem Urteil aber noch nicht abgeschlossen.

Im Prozess um den Suizid einer jungen österreichischen Ärztin (†36) ist ein deutscher Corona-Maßnahmen-Gegner (61) freigesprochen worden. Das Landgericht im oberösterreichischen Wels sah es nicht als erwiesen an, dass er mit seinen Schreiben an die Impfbefürworterin ihren Tod mitverursacht habe. Er war wegen gefährlicher Drohung angeklagt.

Kellermayr stand während der Pandemie als Not- und Hausärztin an vorderster Front. In Medien-Interviews betonte sie den Nutzen von Covid-Impfungen.

Für ihre kritischen Äußerungen gegen Impfskeptiker und Maßnahmen-Gegner erntete sie Anfeindungen und Hassnachrichten.

Normalerweise berichtet TAG24 nicht über Suizide. Da der Vorfall aber im öffentlichen Raum für Aufmerksamkeit sorgte, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren.

Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.