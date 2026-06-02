Axt-Attacke in ICE: Opfer berichten von schrecklichen Erlebnissen in Zug

Regensburg - Am 3. Juli 2025 eskaliert in einem fahrenden ICE in Niederbayern die Situation : Ein junger Mann spricht einen Mitreisenden an, wenig später hält er eine Axt in der Hand und schlägt zu – erst auf den Kopf eines Mannes, der einen Notruf tätigt, dann trifft die Axt den Kopf der Mutter des anderen Mitreisenden. Vor dem Landgericht Regensburg hat jetzt der Prozess gegen den 21-jährigen mutmaßlichen Täter begonnen.

Der 21-Jährige soll plötzlich durchgedreht sein. © Armin Weigel/dpa

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Syrer versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor und geht bei ihm von Schuldunfähigkeit aufgrund einer psychischen Erkrankung aus.

Zu Prozessbeginn schweigt der Beschuldigte. Die Zeugen berichten ausführlich von den dramatischen Minuten, die sie bis heute psychisch und teils physisch belasten.

Was ist an jenem Tag im ICE 91 in Wagen 34 um kurz vor 14 Uhr passiert? Der Zug, der in Richtung Wien fuhr, kam nahe Straßkirchen (Landkreis Straubing-Bogen) zum Stehen.

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft sprach der beschuldigte Syrer zunächst einen 25 Jahre alten Landsmann an und forderte ihn auf, mit seinen Freunden draußen zu warten. Danach soll er diesen "mit einem feindseligen Blick" fixiert haben und mit Hammer und Axt durch das Abteil gelaufen sein.

Die Mutter des 25-Jährigen bat einen 29 Jahre alten Fahrgast, die Polizei zu rufen. Unvermittelt schlug der Beschuldigte mit der Axt auf den Kopf des 29-Jährigen und ging auf die syrische Familie zu.

Dort traf er mit der Axt zweimal den Kopf der Mutter, die sich schützend vor ihren ältesten Sohn gestellt hatte. Die 52-Jährige erlitt wie der 29-Jährige eine Schädelfraktur.