15-facher Mord: Berliner Killer-Arzt droht Höchststrafe

Berlin - Im Mordprozess gegen einen Palliativarzt in Berlin hat die Staatsanwaltschaft die Höchststrafe gefordert.

Der Ankläger fordert ein lebenslanges Berufsverbot für den Mediziner. (Archivbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Neben lebenslanger Haft für Mord in 15 Fällen beantragte Staatsanwalt Philipp Meyhöfer vor dem Landgericht Berlin, die besondere Schwere der Schuld festzustellen und Sicherungsverwahrung im Anschluss an eine Haftstrafe anzuordnen. Zudem forderte der Ankläger ein lebenslanges Berufsverbot für den Mediziner.

Die Morde seien aus Heimtücke und niederen Beweggründen erfolgt, so der Staatsanwalt. Der deutsche Palliativarzt habe sich als "Herr über Leben und Tod" geriert. Er habe das Vertrauen und die besondere Lage der Patientinnen und Patienten ausgenutzt.

Aus Sicht von Meyhöfer haben sich in dem fast einjährigen Prozess alle Vorwürfe der Anklage gegen den 41-Jährigen bestätigt: Demnach hat der Arzt von September 2021 bis Juli 2024 zwölf Frauen und drei Männern jeweils ein tödliches Gemisch verschiedener Medikamente verabreicht. Mehrmals habe er Feuer gelegt, um Spuren zu vertuschen.

Dem überraschenden Geständnis des Angeklagten vor einer Woche maß Meyhöfer wenig Bedeutung bei. Es handele sich um ein Teilgeständnis. In "bemerkenswert oberflächlicher Art" habe der 41-Jährige nachgezeichnet, was ohnehin durch die Beweisaufnahme bekannt gewesen sein.