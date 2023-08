24-Jähriger stiehlt Getränkedosen: Nun muss er in den Knast!

Berlin - Weil er zwei Getränkedosen gestohlen und mit einem Messer in Richtung eines Ladendetektivs gestochen haben soll, ist ein 24-Jähriger in Berlin zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Zweimal soll der Angeklagte am 24. November vorigen Jahres in einem Supermarkt in Berlin-Weißensee aufgefallen sein.

Aussage stand in dem Prozess gegen Aussage. Der Verteidiger hatte für den 24-Jährigen erklärt, er sei mit vier Euro in den Markt gegangen und habe bezahlten wollen. An der Kasse habe er bemerkt, dass er nicht an das fällige Pfand von jeweils 25 Cent gedacht habe. Als er nur noch eine Dose kaufen wollte, sei er an der Kasse aus der Schlange gezogen worden.

Weil ihn die Polizei mitgenommen hatte, sei er kurz darauf erneut in den Markt gegangen, "um zu zeigen, dass er die Dosen bezahlen wollte". Er sei sich keiner Schuld bewusst gewesen.

Das Gericht folgte den Angaben des Ladendetektivs. Juristisch werteten die Richter den Fall als minderschwer. Der 24-Jährige ohne festen Wohnsitz befindet sich seit fünf Monaten in Haft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.