Patientin versehentlich tot gespritzt? Narkosearzt hüllt sich in Schweigen

Hat sich der 78 Jahre alte Narkosearzt strafbar gemacht? © Paul Zinken/dpa

Der inzwischen 78-Jährige soll bei einer Narkose gravierende Fehler gemacht haben. So soll er laut Anklage einen Atem- und Herzstillstand wegen mangelnder Überwachung nicht sofort bemerkt haben.

Minutenlang sei die Patientin ohne Sauerstoffversorgung geblieben. Die Verteidiger erklärten zu Prozessbeginn, ihr Mandant mache zunächst keine Angaben.

Die Anklage lautet auf Körperverletzung mit Todesfolge. Die zuständige Strafkammer wies darauf hin, dass zudem eine Verurteilung wegen versuchten Verdeckungsmordes durch Unterlassen in Betracht komme.

Es bestehe der Verdacht, der Anästhesist habe eine Notärztin und Krankenhausärzte nicht ordnungsgemäß über den bisherigen Behandlungsverlauf informiert, um seine vorherige unzureichende Überwachung zu vertuschen.

Die Patientin war am 27. Januar 2020 bei einem Orthopäden in Berlin-Kreuzberg wegen eines Rückenleidens. Sie sollte eine schmerzstillende Spritze in den Lendenwirbelbereich bekommen. Der Orthopäde habe den Anästhesisten hinzugezogen, um die Frau in Vollnarkose zu versetzen.