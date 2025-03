Unter Drogen gesetzt und vergewaltigt: 20-Jährige wird zwölf Minuten lang reanimiert

Die junge betrunkene Frau war auf dem Heimweg nach einem Treffen mit Freunden. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Einer der beiden Verteidiger sagte zu Prozessbeginn, der Angeklagte bestreite die Vorwürfe und werde sich nicht weiter zu den Vorwürfen äußern.

Was ist passiert? In der Nacht zum 22. April 2022 soll er die damals 20-Jährige angesprochen haben. Sie war gerade auf dem Heimweg nach einem Treffen mit Freunden in Steglitz.

Der Angeklagte habe erkannt, dass die junge Frau erheblich alkoholisiert war, so die Staatsanwaltschaft. Es sei ihm gelungen, sie zu überreden, mit in seine Wohnung zu kommen. Dort habe er ihr ein Kokain-Heroin-Gemisch verabreicht, um sexuelle Handlungen vorzunehmen.

Die Abiturientin, laut Anklage ohne Erfahrung mit solchen Betäubungsmitteln, habe immer wieder zeitweise das Bewusstsein verloren. Er habe ihr ein Würgehalsband um die Oberarme und im Halsbereich angelegt, sie dann vergewaltigt, getreten, sexuell misshandelt, gefilmt, ihren Körper mit Wachs oder Lippenstift beschmiert.