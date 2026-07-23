"Alle werden sterben": Angeklagter drohte 16 Schulen mit Bomben und gesteht vor Gericht

Berlin - Nach einer Serie von Bombendrohungen steht ein 37-Jähriger vor einem Berliner Gericht. Dutzende Drohnachrichten soll der Angeklagte verfasst und bundesweit verschickt haben - in 16 Fällen waren laut Ermittlungen Schulen betroffen.

Bombendrohungen gegen Schulen, Behörden und Unternehmen sorgen immer wieder für Beunruhigung und für Polizeieinsätze. Um Dutzende solcher Taten geht es nun in einem Prozess in Berlin. (Archivbild) © Jens Kalaene/dpa

Der Mann gestand zu Prozessbeginn über seinen Verteidiger und bedauerte die Taten. Er sei wütend auf Bekannte gewesen und habe Drohschreiben oft unter deren Namen verfasst, um ihnen zu schaden. Ihm sei es nicht darum gegangen, zu verletzen oder Angst zu verbreiten.

Die Staatsanwaltschaft legt dem 37-Jährigen vor dem Amtsgericht Tiergarten Bedrohung, Missbrauch von Notrufen, Vortäuschen einer Straftat und falsche Verdächtigung zur Last. Er habe zwischen 2022 und Februar 2025 in zahlreichen Fällen schriftlich oder telefonisch gegenüber Schulen, Polizeidienststellen, Behörden und Unternehmen vorgegeben, dass er in den jeweiligen Häusern eine Bombe versteckt habe und "alle sterben werden".

Laut Ermittlungen verwendete der Angeklagte größtenteils als Absender die Namen von Menschen aus seinem Bekanntenkreis.

"Er wollte erreichen, dass gegen diese Personen als vermeintliche Urheber der Nachrichten polizeiliche Maßnahmen eingeleitet werden", heißt es in der Anklage.